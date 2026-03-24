丸亀製麺は、2026年3月25日から27日までの3日間限定で、対象の天ぷら・いなりを1個購入するともう1個もらえるキャンペーンを実施します（一部店舗を除く）。1個の価格で2個食べられる対象商品を1個購入すると、その場で同一商品を1個もらえます。希望する人は、自身で対象商品を取ればOK。対象商品はかしわ天、ちくわ天、いなりの3種です。●ちくわ天ほどよい弾力のしなやかな食感。噛めば噛むほど魚の旨みを楽しむことができます