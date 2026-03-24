全国で相次ぐクマ被害を受け、国は従来の「保護」から「個体数管理」の考え方を取り入れたガイドラインの改定に着手しています。国の検討会に委員として出席した県のクマ専門職員は、人口減少を根本要因ととらえた部局横断的な総合対策とあわせ複雑な事務作業の改善も求めました。対策が急務となっているクマ問題。国は各都道府県の管理計画作成の手引きとなる、ガイドラインを改定するための検討会を開きました。新たなガイドライ