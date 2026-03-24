5月4日にNHK総合で放送される『泉京香は黙らない』に堀田真由、寛一郎、橋本淳が出演することが発表された。 参考：飯豊まりえ、泉京香役が他仕事にも多大な影響？3年目の『岸辺露伴は動かない』を終えて 本作は、『岸辺露伴』シリーズの主人公・岸辺露伴の担当編集にして良き相棒でもある泉京香が主人公となるシリーズ初の物語。キャストは、主人公の泉京香役を飯豊まりえ、岸辺露伴役を高橋一生が引き続き演