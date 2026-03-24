橋本愛主演映画『祝山』の公開日が6月12日に決定し、特報映像が公開。また新たに石川恋、久保田紗友、草川拓弥、松浦祐也、利重剛の出演が発表された。 参考：橋本愛主演でホラー小説『祝山』映画化「見た人が、感染しないようにと祈るばかりです」 本作は、数々のホラー小説を世に出してきた作家・加門が自身の体験をもとに描いた同名小説が原作のホラー映画。人が足を踏み入れてはならない場所にまつ