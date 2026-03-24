日銀が２４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円４９～５０銭と前日に比べ１円０９銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８３円９７～０１銭と同０１銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６０７～０９ドルと同０．００８０ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS