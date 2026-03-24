AKASAKIの新曲「シャケナベイベー」が、TVアニメ『マリッジトキシン』のエンディング主題歌に決定した。 （関連：【映像あり】AKASAKI、新曲「シャケナベイベー」使用のTVアニメ『マリッジトキシン』第2弾PV） TVアニメ『マリッジトキシン』は、集英社『少年ジャンプ＋』にて連載中の静脈／依田瑞稀によるコミックのTVアニメ化作品。今回の主題歌担当は、AKASAKIにとって初の地上波アニメ主題歌となり、本人も「