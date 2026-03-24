（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は24日、ベンチャー企業が資金調達をしやすい環境を構築していく方針を示し、台湾を「アジアのナスダックにする」と述べた。台北市内で開かれた「2026台湾資本市場フォーラム」であいさつした。頼総統は、台湾株式市場が今年初頭に世界7位に躍進し、時価総額は20日現在で118兆2200億台湾元（約586兆円）に達したと紹介。台湾の資本市場は、産業発展の重要な原動力になっていると言及した