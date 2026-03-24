ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」と人気TVアニメ『呪術廻戦』とのコラボレーション企画の第2弾が、3月25日から実施される。第3弾を含め、コラボメニューやグッズなどが公開されている。【画像多数】どんとんぼり神座×『呪術廻戦』の新作メニュー＆グッズ！ 「パンダ餃子」も登場「神座」と『呪術廻戦』のコラボは今年2月25日に始まり、5月20日まで展開。第2弾では、旗艦店となる大阪・御堂筋店と東京・アトレ恵比寿店