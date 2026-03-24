ロックバンド・Saucy Dogが、バンド結成の地である大阪で開催した初の単独ドーム公演『Saucy Dog DOME LIVE 2026 「A NEW DAWN」』の模様が、31日深夜にフジテレビで放送されることが発表された。【ライブ写真】初のドーム単独公演！Saucy Dogメンバーソロショットなど同公演は、1月4日に京セラドーム大阪で開催され、ソールドアウトした公演で、Saucy Dogの単独公演としては最大動員となった。放送されるのは、フジテレビTW