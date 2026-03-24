［カラバオカップ決勝］アーセナル ０−２ マンチェスター・シティ／３月22日／ウェンブリー・スタジアム３月22日に行なわれたカラバオカップ決勝の敗戦後、イングランドのメディアは一斉にアーセナルのGKケパ・アリサバラガのミスと、本来控えのスペイン人GKを起用したミケル・アルテタ監督の決断を批判した。確かに、マンチェスター・シティのラヤン・シェルキのクロスを処理しきれず、先制点を許したケパのミスは致命的だっ