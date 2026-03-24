今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第122回（2026年3月24日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）秋に咲く桜は不吉の知らせ庭で勘太と勲がスキップしている。どうやら勘太はヘブン（トミー・バストウ）に似て、英語の