冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスは、現地３月22日に開催されたエールディビジの第28節で、上田綺世と渡辺剛を擁する宿敵フェイエノールトとアウェーで対戦。１−１のドローに終わった。この伝統の一戦に左SBで先発した冨安は、対峙したアタッカーを封じ込めれば、ビルドアップでも貢献。現地で、そのパフォーマンスを絶賛されている。オランダメディア『SOCCERNEWS』は「アヤックスのファンは、今後数年間を見据え、で