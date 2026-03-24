『美的』5月号（小学館）では、創刊25周年を記念して、『美的』と縁のある豪華ゲスト陣×人気ヘア＆メイクアップアーティストによる大特集「春トレンドメイク25Look」を届ける。【写真】春メイクで印象ガラリな長濱ねる、畑 芽育ら今回誌面に登場するのは、浜辺美波、畑 芽育、堀田真由、長濱ねる、石井杏奈、菅田愛貴（超ときめき宣伝部）、香音、齊藤なぎさ、宮本茉由、宮崎 優（崎＝たつさき）、百田夏菜子（ももいろクロー