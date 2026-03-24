【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「『まだ選ばれていない僕らへ』のMVは歌詞に合わせてだんだん光が変化していく感じが、少しずつ前に進んでる様子を表していて。自分的にとっても好きだなって思ってるポイント」（実来） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。3月は17歳、高校2年生のシンガーソングライター・実来が