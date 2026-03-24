【その他の画像・動画等を元記事で観る】 キタニタツヤが、NHK Eテレ『天才てれびくんgrow（グロー）』で、てれび戦士たちが歌うテーマソングとして新曲「リンガ・フランカ」を書き下ろした。 ■番組のキーワードである「想像力」をテーマに楽曲を書き下ろし 3年ぶりのリニューアルで新シリーズとなるNHK Eテレ『天才てれびくんgrow』。 NHKに楽曲提供をするのは今回が初となるキタ