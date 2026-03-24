2026年4月17日（金）、『cosme910 イオンモール旭川駅前店』及び『コーセー』の人気ブランドを集めたコスメセレクトショップ『cosmeteria イオンモール旭川駅前店』が、店舗面積約380.5平方メートルへ拡張し、両店舗合わせて14ブランドを新規導入してリニューアルオープンします。 画像：株式会社くどう 『cosme910 イオンモール旭川駅前店』のリニューアル後の空間デザ