【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月31日発売の『BUBKA』5月号に「それぞれの日向坂46」と題された日向坂46の34ページ徹底特集が掲載。関係者インタビューを軸に、グループの現在地が多角的に掘り下げられている。 ■日向坂46の34ページ総力特集が実現 本特集には、日向坂46最新シングル「クリフハンガー」の作編曲を手がけた杉山勝彦、MVディレクターの松岡芳佳、CDジャケットの