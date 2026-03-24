【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が4月8日にリリースする41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の収録内容が一部を除いて公開された。 ■初回盤には『新参者 2025』のライブ映像を収録 本作には池田瑛紗がセンターを務める表題曲と、先日の『41stSGアンダーライブ』本編最後に歌唱された「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録。 TYPE-Aには6期生による「桜橋を教え