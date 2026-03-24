2026年4月15日（水）から4月20日（月）まで、『丸井今井札幌本店』の大通館9階催事場で開催される『ハワイフェア2026』にて、『ノースマン』と『HONOLULU COFFEE』がコラボレーションした『ノースマン HONOLULU COFFEE』が数量限定で販売されます。 画像：北海道コンフェクトグループ株式会社 北海道を代表するロングセラー商品『ノースマン』と、世界中にファンを持つハワイ発のコー