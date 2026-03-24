2026年3月30日（月）から、北海道小樽市に伝わる『オタモイ地蔵』をモチーフにした『オタモイ地蔵お守り』が販売されます。 民話に由来する存在として親しまれてきた『オタモイ地蔵』。地域の人々に長く大切にされてきた存在であり、優しく温かな祈りの象徴です。 画像：ソーシャルアクションネットワーク 『オタモイ地蔵お守り』は、一般社団法人日本昔ばなし協会が取り組む『海ノ民話のまちプロジェクト』