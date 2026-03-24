2026年3月17日（火）から、『フェルム ラ・テール美瑛 新千歳空港クラフトスタジオ店』限定で、北海道素材を贅沢に使用した『チーズバームクーヘン』が発売されています。 画像：株式会社 フェルム ラ・テール 『フェルム ラ・テール』は、北海道美瑛町に拠点を興し、洋菓子とブーランジェリー、レストラン・カフェで美瑛小麦のオリジナルブレンド小麦粉や、地元産食材その他、