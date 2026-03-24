人間の男の子とスライムの男の子、姿が違う2人の恋を描いた『スライムだけど愛してる。』をノスタルジックな雰囲気で描くのは、漫画家・清水幸詩郎(@smzk013)さん。【漫画】本編をイッキ読みするウォーカープラスでは、学校でいじめにあっている人間の男の子・なゆた君と、人気者のスライム・泥沼君の、時にドキッと、時にほっこり、また時に不穏な雰囲気の恋物語をお届けする。4話11-14話11-24話12-14話12-2教室の黒板に相合傘を