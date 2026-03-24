４年前、北海道森町でゴーカートがコース外にいた観客に突っ込み、子どもが死傷した事故で、函館地検は３月２４日、イベント責任者の男ら２人を業務上過失致死傷の罪で起訴しました。起訴されたのは、イベント責任者の坂上裕一被告４６歳と、コースの設計や運営を担当していた九谷田聡被告４７歳です。起訴状によりますと、２人は２０２２年９月、道南の森町で開かれたゴーカート体験乗車会で