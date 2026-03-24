SKY-HIが率いるマネジメント／レーベル・BMSGの育成生・BMSG TRAINEEによるショーケース『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 〜 Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA 〜』が、18日、19日の2日間にわたり東京・豊洲PITで開催された。オリコンニュースでは、19日公演の模様をレポートする。【ライブ写真】STARGLOW・GOICHIサプライズ登場！KEI＆RAIKIとパフォーマンスも前回から約1年半ぶりとなる単独ショーケー