米ブルームバーグ・ビジネスウィーク中国語版は23日、「また日本の有名ブランドが突然閉店を発表」とする記事を配信した。記事によると、花王グループ傘下のメイクアップブランド、KATE（ケイト）の抖音（ドウイン）公式旗艦店と天猫（Tmall）公式旗艦店は4月1日をもって閉店すると発表した。KATEのTmall公式旗艦店のフォロワー数は230万に達し、同ブランドの全チャネルで最大の数を誇る。看板商品である3色アイブロウパウダーは淘