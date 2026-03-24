アイドルグループ・SKE48の井上瑠夏が、31日発売の『BUBKA』5月号セブンネット版の表紙を飾っている。【写真】大人の魅力を解放した井上瑠夏「るーちゃん」の愛称で親しまれる井上が、1st写真集を経てさらに成熟した魅力を存分に披露。表紙カットにも採用されているミントグリーンの水着や、オレンジのチューブトップ水着など、さまざまな衣装に身を包み、大人へと成長した新たな一面を見せている。インタビューでは、最新シ