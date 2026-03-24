北京理工大学が最近開設した「化粧品作りを学ぶ」一般教養科目が人気を集めています。カリキュラムに組み込まれた「化粧品の化学」講座は、科学の原理と生活での実践を深く融合させており、学生から好評を得ており、推薦されています。「化粧品の化学」は全32コマで、うち26コマは理論に焦点を当て、6コマは実験で、実践の部分がこの授業の大きなハイライトです。フェイスマスクの調製を例に、学生は調合指示書に基づき多くの成分