この記事をまとめると ■クルマの車名には創業者などの家族の名前にまつわるものが存在する ■ロータスやオペルといったメーカーに家族由来の命名が存在 ■フェラーリ・ディーノには息子への想いが込められている 車名に宿る家族の物語 クルマのネーミングに創始者の名前が使われることは、さほど珍しいことではありません。ダイムラーやフェラーリ、あるいはトヨタやホンダなどもはや挙げるまでもないかと。そんな車名のなかで