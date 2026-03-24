日本マクドナルドは、「てりたまファミリー」第2弾、「コク旨かるび焼肉風てりたま」を、2026年3月25日〜4月中旬までの期間限定で発売する。食べ応えあり発売中の「てりたまバーガー」「チーズてりたま」に続く「てりたまファミリー」第2弾が登場。しょうがとリンゴ、にんにくの風味が隠し味の甘辛いてりやきソースを絡めた旨みの豊富なポークパティに、たまごとシャキシャキレタスをサンド。さらに、牛肉のうま味とコク深い味わい