31日発売の『BUBKA』5月号では、「それぞれの日向坂46」と題し、日向坂46を34ページ徹底特集。関係者インタビューを軸に、グループの現在地を多角的に掘り下げる。【写真】メガネで雰囲気一変！寝転びアンニュイな表情の大野愛実本特集では、日向坂46最新シングル「クリフハンガー」の作編曲を手がけた杉山勝彦氏、MVディレクターの松岡芳佳氏、CDジャケットのアートディレクションおよび撮影を担当した高木公美子氏と中村理生