テレビアニメ『これ描いて死ね』（7月放送）の追加キャスト情報、ビジュアル＆ティザーPVが公開された。ポコ太役を日高のり子、寺村七役を種崎敦美、金剛寺華役をゆかな、へびちか先生役を井上喜久子が担当する。【動画】豪華キャスト発表！公開された『これ描いて死ね』PV原作人気の高い手島先生の過去を描いた物語「ロストワールド」。アニメでも、ロストワールドが映像化される記念として、「ロストワールド」ビジュアルが