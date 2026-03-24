アニメ『忍たま乱太郎』初回放送日“忍たまの日”である4月10日、11日に東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）で開催される「『忍たま乱太郎』スペシャルイベント 感謝の集い Sakura祭2026」のイベントキービジュアルが公開された。あわせて、本イベント2日目の昼夜公演が生配信されることが発表され、本イベント用に新たに描き起こされた特別ミニキャライラストを使用したオフィシャルグッズのラインナップも公開された。【画