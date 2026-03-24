劇場公開中のNetflixオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』の入場者特典第３弾「ちびかぐやがいっぱいシール」が、27日より配布されることが発表された。あわせて同日より、新たな劇場施策として本編上映前にキャラクターたちによるここでしか聞けないトークが聞ける「ウェルカムアナウンス」の上映が決定した。【画像】めっちゃ可愛い！新たに配布する『超かぐや姫！』入場者特典ステッカー配布されるシールは、公式YouTubeで