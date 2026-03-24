CSテレ朝チャンネル2では映画プレゼンターにして俳優としても活躍する赤ペン瀧川が、公営競技ビギナーながら「勝負飯」をはじめとした多彩なグルメを求めて、さまざまな公営競技場を巡る新感覚のグルメバラエティー「赤ペン瀧川の勝負飯」新作9話分を28日の午後6時45分から一挙放送する。競馬、オートレース、ボートレース…そんな熱い競技の舞台となっている大人の社交場・公営競技場。夢を追いかける人が集うその場所には、