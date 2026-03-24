シンガー・ソングライターのキタニタツヤが、3年ぶりにリニューアルされ、30日から新シリーズとなるNHK Eテレ『天才てれびくんgrow（グロー）』（月〜木後5：30）に楽曲を提供。てれび戦士が歌うテーマソング「リンガ・フランカ」を書き下ろしたことが発表された。【写真】楽しそう！キタニタツヤとてれび戦士たちの集合ショットほかキタニがNHKに楽曲提供をするのは今回が初。番組のキーワードである“想像力”をテーマに書