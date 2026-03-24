価格が高騰する中、ベトナムからコメを密輸しようとした夫婦に有罪判決です。 判決によりますと、ベトナム国籍で輸入販売会社経営のチャン・ティ・トゥ・フェン被告（37）と夫の武重智之被告（48）は去年6月、ベトナムからコメ約45tを密輸しようとするなどしました。 これまでの裁判で検察側は「コメの価格が高騰しているのに乗じ利益を得ようと考えた」などと指摘していました。 3月24日の判決で大阪地裁は「密輸して