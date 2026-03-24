万博の味をもう一度！万博会場にあったアフリカ料理が楽しめるレストランが心斎橋でオープンしました。 3月24日、心斎橋にオープンしたのは大阪・関西万博の会場で人気を博したアフリカ料理のレストラン「PANAF’African Restaurant＆Club」です。 このレストラン、万博会場に出店していた際には計17万人が訪れたということです。 家具や内装などは当時のものが再利用されていて、アフリカ音楽の生演