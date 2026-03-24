NHKは24日、人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作「泉京香は黙らない」（5月4日放送、後9・30〜）の新キャストを発表した。飯豊まりえ扮する漫画編集・泉京香が主人公となる同作。京香が担当する新人漫画家・西恩ミカを堀田真由、ミカの双子の兄・奏士を寛一郎、京香の彼氏・勘助を橋本淳が演じる。荒木飛呂彦氏の大ヒット漫画「ジョジョの奇妙な冒険」から生まれたスピンオフ「岸辺露伴は動かない」。高橋一生が