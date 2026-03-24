日本維新の会の吉村洋文代表は24日、2026年度当初予算案が月内に成立しない場合に備え、暫定予算案の編成を表明した政府の対応に理解を示した。「予算の空白をつくるわけにはいかない。いざという時のことも考え、やむを得ない」と大阪府庁で記者団に述べた。一方、当初予算案の年度内成立に向けて「3月末までに議論して結論を出すのが本筋だ」とも強調。暫定予算案を編成しない場合、野党が審議拒否する可能性に言及したこと