中道改革連合の小川淳也代表は24日のインターネット番組で、日米首脳会談でイラン攻撃を巡り、旧日本軍の真珠湾攻撃に言及したトランプ米大統領に苦言を呈した。「その反省の上に立った戦後日本の歴史がある。冗談めかして嘲笑すべきではない」と強調した。高市早苗首相がトランプ氏の発言に対し、無言だったことについては「情けない気持ちはあるものの、難しいやりとりだったと理解する」と述べるにとどめた。トランプ氏は