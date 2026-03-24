東京高裁三菱UFJ銀行の貸金庫から顧客の金品を盗んだとして、窃盗罪に問われた元行員山崎由香理被告（47）の控訴審判決で、東京高裁は24日、懲役9年とした一審東京地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。弁護側は、被告が反省を深め、銀行が被害者に弁済の手続きを進めていることなどを量刑に考慮すべきと訴えていた。田村政喜裁判長は、銀行員の立場を利用して窃盗を繰り返した犯行は悪質で、一審判決は不当とは言えないと