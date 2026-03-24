成田空港＝2024年3月成田空港の滑走路やターミナル新設といった「第2の開港」が千葉県内に及ぼす経済波及効果について、千葉銀行は24日、2025〜40年度の16年間で19兆2千億円に達するとの試算結果を公表した。成田では29年3月末の供用開始を目指す滑走路の新設・延伸工事が進められており、年間発着枠は将来的に50万回となる。今回の調査では40年度までに発着回数が現在の約25万回から50万回に倍増し、周辺地域の産業整備が順調