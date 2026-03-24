熱田神宮を参拝する中日・井上監督（前列中央）ら＝24日、名古屋市中日は24日、名古屋市の熱田神宮で必勝祈願を行った。球団創設90周年での上位浮上を期し、井上監督は「毎年参拝することでスイッチが入る。きょうの雲一つない青空のように、晴れ晴れとした試合が多くなるようにしたい」と力強く語った。選手会長の藤嶋は「例年以上に期待してもらっていると感じる。全員で優勝に向かっていく」と表情を引き締めた。その後はバ