多くの人が利用するアメリカ・ニューヨークの空港で22日夜、旅客機と消防車両の衝突事故が発生。現地当局はボイスレコーダーなどを回収し事故原因を調べています。事故から一夜が明けても滑走路は閉鎖されたまま。機体の前方を見ると大破しているのがわかり、衝突した車両は横転したままでした。事故が起きたのは、ニューヨークのラガーディア空港。衝突により旅客機の機長と副操縦士が死亡し、乗客ら40人以上が重軽傷を負いました