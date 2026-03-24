AIで所得格差の問題がさらに拡大する可能性があるとブラックロックのCEOが述べた/Aleksandra Zhilenkova/iStockphoto/Getty Images via CNN Newsource（CNN）資産運用大手ブラックロックの最高経営責任者（CEO）、ラリー・フィンク氏は株主への年次書簡の中で、人工知能（AI）が所得格差の問題をさらに拡大させる可能性があると述べた。この見解自体は特に目新しいものではないかもしれないが、フィンク氏が提案する解決策は従来と