（資料写真）２４日午前９時１０分ごろ、横浜市神奈川区子安通３丁目の京急線生麦第５踏切で、浦賀発京成高砂行き特急電車に男性がひかれ、死亡した。神奈川署が男性の身元を調べている。京急電鉄によると、京急川崎−神奈川新町間で約２時間２５分運転を見合わせ、上下線８１本、約２万６８００人に影響した。