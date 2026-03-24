インスタグラムで報告女子ゴルフの25歳、上野菜々子（コーナン）が23日、自身のインスタグラムを更新。英国の高級車メーカー「ランドローバー」にて納車を報告し、羨望の眼差しが向けられている。イカつい一台と並んだ。納車したのは英国の高級車メーカー「ランドローバー」の「RANGE ROVER EVOQUE」。車体には赤のリボンが飾られ、花束を手ににこり。大満足のようだった。公式サイトによるとメーカー希望小売価格661万円