人気料理研究家のリュウジ氏が、3月21日に更新した自身のXで、料理レシピサイト「クックパッド」の新機能に強い懸念を示し、波紋を広げている。「リュウジさんはこの日、《クックパッドの新機能酷すぎる》と切り出し、その新サービスに言及しました。具体的には、《InstagramやXなどクックパッドに載せてない料理家さんのレシピを簡単に取り込めて元投稿にアクセスしなくてもクックパッドアプリで完結出来るシステム》と説明。