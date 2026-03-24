日本テレビ系ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』(毎週水曜22:00〜)の最終話が25日に放送されるのを前に、監督・脚本の今泉力哉氏と、本作を毎話欠かさず見ているというお笑いコンビ・かが屋の加賀翔、XXCLUBの大島育宙が登壇するトークイベントが開催された。(左から)大島育宙、今泉力哉監督、加賀翔本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜が、過去の恋愛経験から「きちんと人を好きになること」にどこか恐れを抱きながら、恋愛