16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏と野村弘樹氏が、ヤクルトのマスコット・つば九郎について言及した。佐伯氏は「待ってたといいますかね、長い旅でしたけど、しっかりと冬を超えて、神宮球場に帰ってくる。嬉しいですよね」と喜び、「何か本来のスワローズの形が出来上がりましたよね」と話した。野村氏も「人気者ですから、スワローズファンもつば九郎のファンもいるくらいで